Iliad apre il canale distributivo dei negozi di telefonia

iliad ha lanciato iliad Space, il nuovo canale di distribuzione che offre agli utenti la possibilità di attivare le proprie offerte presso negozi di telefonia specializzati.

Con il lancio di iliad Space, la rete di distribuzione di iliad si arricchisce di moltissimi nuovi negozi, offrendo agli utenti la comodità di attivare le offerte in modo semplice e pratico, vicino a casa e con il supporto del personale presente nei punti vendita.

iliad Space nasce dalla volontà dell’operatore di essere sempre più vicino agli attuali e nuovi utenti e di raggiungerli in maniera capillare su tutto il territorio. I negozi specializzati, infatti, rappresentano dei veri e propri punti di riferimento territoriale, che si aggiungono ai 39 Flagship Store, ad oltre 1.200 iliad Corner e più di 2.000 iliad Point e iliad Express, rafforzando la relazione di fiducia costruita giorno per giorno con gli utenti.

Per gli utenti sarà possibile attivare una nuova SIM scegliendo tra le offerte mobile iliad come la GIGA 150 che offre 150GB in 4G/4G+/5G, minuti ed SMS illimitati a €9,99, GIGA 100 con 100GB, minuti ed SMS illimitati a €7,99, DATI 300 con 300GB a €13,99 per chi ha bisogno di sola connessione internet e l’offerta VOCE, che include minuti ed SMS illimitati e 40MB per la connessione a €4,99 al mese. Inoltre, una volta attivata la propria offerta mobile, i punti vendita iliad Space rimarranno come punto di riferimento per gli utenti iliad che avranno la possibilità di ricaricare la propria SIM nel negozio più vicino oppure di richiedere un cambio offerta.