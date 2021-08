Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active ed Elite 3, gli auricolari true wireless della next gen

Jabra presenta nuovi modelli di auricolari true wireless che vanno ad ampliare la gamma Elite, quella con le caratteristiche tecniche più evolute. Elite 7 Pro, Elite 7 Active ed Elite 3, questi i nuovi modelli, hanno l’ambizione di reinventare a suon di contenuto tecnologico gli auricolari true wireless. “Reinventare – spiega il produttore – significa valicare i confini e questo è ciò che Jabra ha fatto per la tecnologia di chiamata, la vestibilità confortevole, l’esperienza audio e il design di questi nuovi dispositivi”.

E, a propositio di contenuto tecnologico, è Jabra Elite 7 Pro, il modello di punta, quello con un maggior contentrato di innovazione. Grazie soprattutto, ma non solo, alla tecnologia Jabra MultiSensor Voice che garantisce – assicura il produttore – le migliori prestazioni di chiamata della categoria true wireless. Gli Elite 7 Active sfoggiano poi pionieristico rivestimento ShakeGrip per chi ha uno stile di vita fra i più attivi. Jabra Elite 3, invece, garantiscono a un vasto pubblico di utenti un suono di qualità per un’utilizzo in movimento, a un prezzo contenuto e competitivo. Ma entriamo in dettagli.

Jabra Elite 7 Pro con MultiSensor Voice

L’introduzione dell’innovativa tecnologia Jabra MultiSensor Voice per gli Elite 7 Pro offre la massima chiarezza nelle chiamate, anche nei luoghi più rumorosi. Sempre più utenti si connettono attraverso la voce, che è tra i primi due casi d’uso dopo la musica. Jabra MultiSensor Voice combina un sensore di conduzione ossea, quattro microfoni e algoritmi specifici per garantire chiamate cristalline. L’esperienza di Jabra nello sviluppo di algoritmi intelligenti ha portato alla progettazione di uno dei primi auricolari consumer che utilizzano questa tecnologia ibrida.

Un sensore VPU (voice pick-up) all’avanguardia in entrambi gli auricolari rende la tecnologia Jabra MultiSensor Voice particolarmente efficace. Gli algoritmi intelligenti analizzano costantemente i tipi di rumore captati dai microfoni integrati e quando rilevano il rumore del vento attivano automaticamente il sensore VPU. La tecnologia di conduzione ossea viene utilizzata per trasmettere la voce attraverso le vibrazioni della mascella e l’algoritmo intelligente utilizza quindi la migliore combinazione del sensore e dei microfoni per garantire la massima chiarezza dell’esperienza di chiamata.

Inoltre, la cancellazione attiva del rumore (ANC) regolabile crea un’esperienza totalmente coinvolgente. Il suono può essere ulteriormente personalizzato creando un profilo audio variabile attraverso l’app Jabra MySound e utilizzando la funzione HearThrough, che permette all’utente di definire esattamente quanto rumore esterno vuole poter sentire.

Gli Elite 7 Pro sono ridotti nelle dimensioni del 16% rispetto ai popolari Jabra Elite 75t, che sono gli auricolari più piccoli che la società abbia mai prodotto finora. Sfruttando il suo database composto di 62.000 scansioni uniche dell’orecchio, Jabra è stata in grado di creare una mappa dell’orecchio umano medio e di utilizzare l’intuizione per riprogettare totalmente l’auricolare.

Gli auricolari garantiscono 9ore di riproduzione non-stop con la cancellazione attiva del rumore (ANC) e 35 ore con la ricarica della custodia. Oltre a una ricarica veloce che fornisce due ore di potenza in soli cinque minuti, gli Elite 7 Pro sono dotati dell’integrazione per Alexa, Siri e Google Assistant.

Jabra Elite 7 con tecnologia ShakeGrip

Jabra Elite 7 Active sono stati progettati appositamente per coloro che conducono uno stile di vita attivo e necessitano di una presa stabile degli auricolari. Ad esclusione della tecnologia Multisensor Voice, la versione Active offre la stessa esperienza di alta qualità degli Elite 7 Pro, con quattro microfoni integrati per la tecnologia delle chiamate, più l’ANC regolabile.

Inoltre, basandosi sullo specifico know-how di Jabra nello studio dell’orecchio, sull’uso della gomma siliconica liquida e su un design senza ali, i nuovi Elite 7 Active con rivestimento ShakeGrip sono progettati per fornire la migliore vestibilità qualunque siano i movimenti dell’utente durante le sessioni di allenamento. Inoltre, la maglia del microfono rimuove il fruscio vento dalle chiamate, mentre le prestazioni dell’audio assicurano una fruizione musicale di alto livello.

Jabra Elite 3

Sono la scelta perfetta per chi cerca un suono ricco, bassi potenti e chiamate chiare a un prezzo contenuto (79 euro). Dopo aver individuato una lacuna nel mercato riguardo a un auricolare dal prezzo accessibile, ma in grado comunque di offrire una qualità del suono di alta gamma, Jabra ha sfruttato tutta la sua esperienza in materia per rendere un suono considerevole un’opzione per tutti.

Dotati di altoparlanti da 6 mm per offrire chiamate cristalline e di tecnologia di chiamata a quattro microfoni, i Jabra Elite 3 sono dotati anche di un equalizzatore di prima classe, di un audio Qualcomm aptX HD e assicurano sette ore di autonomia (fino a 28 con la custodia di ricarica). I Jabra Elite 3 offrono anche un ottimo isolamento dal rumore e, con la soluzione HearThrough, gli utenti possono definire esattamente quanti suoni dall’esterno vogliono poter sentire. Gli auricolari apportano altresì una vestibilità comoda e sicura per tutto il giorno si presentano con un elegante design in una nuova gamma di colori, tra cui grigio scuro, blu navy, lilla e beige chiaro.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Jabra Elite 3 saranno disponibili dal primo di settembre, mentre gli Elite 7 Pro e gli Elite 7 Active dal primo di ottobre. I prezzi: Elite 7 Pro sarà in vendita a 199 euro, Elite 7 Active a 179 euro ed Elite 3 (come anticipato) a 79 euro.