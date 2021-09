Keynote Apple il 14 settembre: ecco cosa aspettarsi

Apple ha annunciato la sua annuale conferenza stampa di presentazione il prossimo 14 settembre. Tim Cook festeggerà i suoi 10 anni alla guida di Apple proprio durante il prossimo keynote.

Il grande evento si chiamerà “California Streaming” ed è fissato alle ore 19 italiane. Sarà una presentazione esclusivamente online, raggiungibile da ogni parte del mondo, nella quale il colosso di Cupertino svelerà con ogni probabilità la nuova famiglia di iPhone 13, Apple Watch serie 7 e i nuovi AirPods.

Non passa un giorno senza che ci sia un’indiscrezione sui nuovi iPhone 13. L’ultima della serie era stata lanciata da Ming-Chi Kuo, analista esperto di Apple. In una nota agli investitori, infatti, aveva annunciato che i nuovi smartphone di Cupertino avranno la connessione satellitare come abbiamo visto ieri in un articolo dedicato.

La lista delle novità

I nuovi iPhone 13 avranno batterie più grandi, processori più evoluti (A15 Bionic) e, stando a quanto riportato da diversi rumors, i nuovi modelli dovrebbero presentare dei prezzi come la generazione precedente: la versione base debutterà a 949 euro, quella Mini a 839 euro mentre i modelli più evoluti, iPhone 13 Pro e Pro Max rispettivamente 1189 e 1289 euro.



Ecco invece le novità: