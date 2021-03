Mauro Invernizzi è stato nominato Amministratore Delegato di Emporia Telecom Italia, produttore austriaco e pioniere in materia di smartphone, app e feature phone facili da usare per la generazione over 60. Nel suo ruolo, Mauro Invernizzi ha la responsabilità di guidare il ritorno di emporia Telecom in Italia e scegliere la strategia di posizionamento del brand nel mercato nazionale.

Mauro Invernizzi ha maturato un’esperienza di oltre 30 anni all’interno del settore mobile, lavorando per diverse realtà internazionali e arrivando a guidare il business mobile in Sagem Wireless e successivamente a ricoprire il ruolo di VP Business per lo sviluppo di tutti gli operatori Telecom di Sagemcom. Nel 2011 entra in emporia Telecom come Country Director Italy, posizione che ha ricoperto per 4 anni. Dopodiché, da settembre 2014 a dicembre 2020, ricopre la medesima posizione per Doro Italia.

Nel 2021, in occasione del ritorno di emporia Telecom sul mercato Italiano, Mauro Invernizzi è stato investito della carica di Amministratore Delegato.

Eveline Pupeter, CEO di emporia Telecom, afferma: “L’entrata di Mauro Invernizzi in emporia conferma la nostra volontà di continuare a crescere in ottica globale, sia a livello di digitalizzazione degli over 65 e innovazione che nelle strategie di livello nazionale. Quella di tornare a operare nel mercato italiano è una volontà che vogliamo concretizzare nel minor tempo possibile, raggiungendo tutti i target di crescita che ci siamo dati. Siamo certi che la professionalità e l’esperienza di Mauro Invernizzi saranno fondamentali per vincere tutte queste sfide.”