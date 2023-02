Meizu 20 si mostra in un’immagine: annuncio imminente, confermata la versione Pro

L’azienda di elettronica cinese Meizu si sta preparando per lanciare un nuovo flagship, il Mezu 20. Grazie alle immagini trapelate in rete possiamo vedere il design dello smartphone, che si distingue per le fotocamere piuttosto vistose.

L’immagine ritrae il modello Pro, e si può notare una lente principale Sony IMX989 da 50 Megapixel: non è ancora completamente chiaro, però, cosa sia la barra orizzontale sotto le fotocamere.

Del resto non sappiamo molto nemmeno delle altre specifiche: l’unico dettaglio ricavato da Geekbench è che il Meizu 20 utilizzerà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sia per il modello base che per quello Pro.

Non c’è ancora alcuna data di uscita ufficiale per il flagship, ma ci potrebbe essere un indizio: il brand infatti compie vent’anni il 14 marzo. Sarà quello il giorno scelto per l’annuncio? Non resta che aspettare.