Mi 11 5G in promozione fino al 7 marzo con uno sconto di oltre 350 euro…

Dopo l’anteprima mondiale dei giorni scorsi, Mi 11 5G fa il suo debutto in Italia con alcune promozioni davvero incredibili. È infatti ufficialmente disponibile in Italia nella doppia colorazione Midnight Grey e Horizon Blue, al prezzo di 799,90 € per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90 € per la variante da 8GB+256GB. Ma fino al 7 marzo…

Una super offerta

Se acquisterete un Mi 11 5G presso i punti vendita fisici e online di Mi Store Italia, potrete portare a casa insieme al flagship anche un secondo prodotto a scelta tra: Mi Smart Compact Projector, (che costa 449 euro) Mi TV 4S 43” ( 349 euro) o Mi Watch, (149 euro) pagando in aggiunta solamente il costo dell’IVA del secondo prodotto.

Acquistando invece Mi 11 5G su mi.com, a partire dalle 13:00 di domani 2 marzo e fino al 14 marzo, sarà possibile ricevere eccezionali vantaggi tra cui un Mi Watch in regalo, uno sconto di 150€ alla conferma dell’acquisto e un conteggio doppio dei Mi Point per accumulare più rapidamente punti e ottenere ulteriori sconti sui prodotti Xiaomi.

Inoltre, per tutti coloro che hanno uno smartphone da permutare questa è l’occasione giusta! Provando infatti il nuovo servizio di “trade-in”, oltre alla valutazione del proprio smartphone usato, dal 2 al 14 marzo sarà possibile ottenere un coupon sconto del valore di 50€ valido per l’acquisto di Mi 11 5G, e cumulabile alle altre offerte attive! Per scoprire tutti i dettagli del servizio di permuta, valido solo su mi.com e accessibile esclusivamente da pc, visitare http://bit.ly/TradeInMiCom

Anche su Amazon con un regalo

Mi 11 5G sarà in vendita dalla mezzanotte del 2 marzo anche su Amazon e, per due settimane, la configurazione da 8+128GB sarà acquistabile in 12 rate senza costi extra, con uno sconto immediato di 150€ nel carrello, alla conferma dell’acquisto. Inoltre, fino al 21 marzo, incluso nel prezzo sarà possibile ottenere anche un Mi Watch. Per scoprire tutti i dettagli dell’operazione, visitare lo store Xiaomi su Amazon.it

Operatori telefonici, GDO e GDS

Dall’8 marzo Mi 11 5G sarà invece disponibile presso le principali catene di distribuzione e con i principali operatori telefonici. E fino al 21 marzo nei punti vendita online e fisici che aderiranno all’iniziativa, si potrà partecipare all’Operazione a premi che consentirà di ricevere in omaggio un Mi Watch. Regolamento completo su www.promoxiaomi.it/mi11/t&c .

Mi 11 5G viene fornito con una garanzia di due anni gratuita. In aggiunta, gli utenti avranno diritto a un servizio di riparazione o sostituzione gratuita dello schermo presso il centro assistenza Xiaomi più vicino entro i primi dodici mesi dalla data di acquisto. Termini e condizioni completi su http://www.mi.com/it/service/support/mi11-premium-service.html