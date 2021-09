Microsoft dichiara guerra alle password

Microsoft ha annunciato l’intenzione di ridurre sempre di più l’utilizzo di password da parte degli utenti, offrendo metodi di login alternativi. Insieme a molti altri giganti dell’industria infatti, il gruppo di Redmond sta tentando di creare un metodo più sicuro per mettere in sicurezza i dati degli utenti.

Le password sono un sistema intrinsecamente poco sicuro. La maggior parte dei cyberattacchi mira ad ottenere le parole segrete degli utenti, che spesso sono riutilizzate o comunque sono molto facili da indovinare. Per non parlare degli utenti che le dimenticano: secondo un’indagine di Microsoft, un terzo delle persone preferirebbe smettere di usare un account che resettare la password dimenticata.

La soluzione di Microsoft è l’espansione a tutti gli utenti di metodi di login alternativi, prima disponibili solo per account commerciali. Il metodo di accesso privilegiato alla maggior parte delle applicazioni sarà attraverso Microsoft Authenticator o altri strumenti come Windows Hello.

Il login senza password sarà implementato in tutti gli account di Windows 10 e Windows 11 a partire dalle prossime settimane. Per il momento l’opzione è limitata soltanto ad alcuni servizi: ancora presto per dire addio ai vecchi metodi di autenticazione, ma ci stiamo arrivando.