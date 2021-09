OPPO Reno6: un video ne mostra le parti interne

OPPO da da poco presentato la sua nuova gamma di smartphone della serie Reno6 modelli di fascia medio-alta con un parco tecnico molto ricco e particolarmente attento all’imaging (foto e video).

Per raccontare meglio come nascono questi prodotti, l’azienda ha pubblicato un video, nel quale è possibile comprendere come OPPO Reno6 e Reno6 Pro sono stati realizzati e qual è la minuziosa cura costruttiva che sta dietro alla loro realizzazione.

Protagonisti del video sono Arne Herkelmann, Head of Product Management OPPO Europe, e Tobias Scholz, Senior Aftersales Service Specialist OPPO Germany.

Nel video potrete anche assistere a un vero e proprio “tear down” che vi permetterà di vedere come è realizzato lo smartphone al suo interno, i dettagli con cui viene assemblata la fotocamera e molte altre sue componenti interne.

La clip offre un raro “inside” sul dispositivo e consentirà a tutti di capire come è fatto un cellulare e quali siano i difficili equilibri che devono essere rispettati nell’assemblaggio di tutte le sue parti.