Il Concept Phone di OnePlus al Ces di Las Vegas 2020

OnePlus ha annunciato la scorsa settimana che presenterà il suo primo concept phone, chiamato OnePlus Concept One, al CES 2020 il mese prossimo.

Al momento la società cinese non ha rivelato alcun dettaglio riguardo al design del telefono o alle sue specifiche tecniche, ma le notizie provenienti dalla Corea del Sud affermano che OnePlus Concept One sarà uno smartphone pieghevole.



Citando fonti del settore, il Korea Herald afferma che il Concept One potrebbe essere uno smartphone pieghevole, simile al Galaxy Fold di Samsung, al nuovo RAZR di Motorola e al Mate X di Huawei.

Tuttavia, finora non sono stati rivelati altri dettagli sul concept phone.



OnePlus ha solo confermato che il Concept One sarà il primo di una serie di telefoni concept che porterà tecnologia innovativa e un approccio di design alternativo.

Ciò che non è ancora chiaro è se il Concept One sarà poi anche prodotto e potrà così competere con i telefoni pieghevoli dei rivali oppure resterà un esercizio di stile volto alla realizzazione di futuri dispositivi.

Sarà anche interessante capire quali saranno le scelte fatte da OnePlus e se il produttore cinese opterà per un fattore di forma simile a quello visto sui telefoni di Samsung o Huawei (con apertura a libro) oppure preferirà quello a conchiglia.

Al Ces 2020, inoltre, farà certamente la sua comparsa anche il RAZR, il clamshell con schermo pieghevole di Motorola, che dovrebbe essere poi lanciato nei primi giorni del nuovo anno. Infine, sarà la volta del Samsung Galaxy Fold 2, che dovrebbe essere presentato nel corso di un evento Unpacked a febbraio.