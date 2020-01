I produttori di smartphone stanno lavorando da tempo per riuscire ad ottenere dispositivi con un design a schermo intero, in grado nel contempo di ospitare la fotocamera per i selfie senza interrompere il pannello.



Fra i tentativi fatti fino ad oggi abbiamo visto tacche, mini fori e camere pop-up e rotanti. Ma gli ingegneri sono alla costante ricerca di nuove soluzioni. È di oggi, infatti, un nuovo brevetto depositato da Oppo che offre un’inedita e interessante interpretazione. Fino ad ora tutte le telecamere pop-up si trovavano solitamente nella parte superiore dei telefoni, ma un brevetto di Oppo trovato nel database della CNIPA (China National Intellectual Property Administration) immagina una fotocamera pop-up montata lateralmente.

Secondo quanto riportano gli schizzi del brevetto, il modulo della camera motorizzata verrà posizionato sul lato destro del telefono. Il design consente alla fotocamera pop-up di rimanaere “a filo” con il bordo e il retro del dispositivo quando non viene utilizzata. Sul retro, inoltre, sono previste altre due fotocamere, collocate proprio al di sotto del meccanismo a comparsa e il flash LED. Non si tratta – al momento – di un nuovo modello ma semplicemente di un’immagine prototipale che spiega il funzionamento del dispositivo brevettato.

Il lato destro sembra ospitare il pulsante di accensione, mentre a sinistra il telefono ospita il bilanciere del volume e il vano per la Sim card. La parte inferiore offre invece un altoparlante, il connettore Usb Type-C e il jack per le cuffie da 3,5 mm.



Non ci sono indicazioni chiare su quando questo brevetto potrebbe essere applicato a un telefono reale. Non sempre infatti le aziende trasformano i loro brevetti e progetti in prodotti commerciali. Tuttavia, vedendo l’utilizzo che Oppo ha fatto finora di numerosi meccanismi pop-up, non è da escludere che il nuovo progetto non possa essere applicato a uno dei prossimi smartphone del produttore cinese.

Oppo, la scorsa estate, aveva anche rivelato la prima fotocamera al mondo posta sotto sl display. Per il momento, tuttavia, tale soluzione non è ancora stata integrata in alcun prodotto.