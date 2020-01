I Samsung Galaxy A51 e A71 sono stati presentati a dicembre e lanciati originariamente in Vietnam. Ora la società sudcoreana ha annunciato la data di uscita e il prezzo dei due dispositivi per l’Europa, e quindi anche per l’Italia.

I nuovi Galaxy A71 e A51 includono numerose funzionalità evolute: il display Infinity-O Super Amoled che assicura un’esperienza visiva senza soluzione di continuità per guardare comodamente i contenuti, quattro fotocamere posteriori, una batteria più duratura per tenere il passo con lo stile di vita di oggi (4.500 mAh per l’A71 e 4.000 mAh per l’A51).



Galaxy A51 sarà disponibile da metà gennaio nelle colorazioni black, blue e white al prezzo di 379,90 euro.

Galaxy A71 sarà disponibile da metà gennaio nelle colorazioni black, blue e silver al prezzo di 479,90 euro.