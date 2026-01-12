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OPPO dona 1.000 tabet in Asia e Africa per promuovere l’inclusione digitale

A seguito della recente donazione di tablet in Thailandia, OPPO ha donato 1.000 tablet a cinque Paesi in Asia e Africa attraverso un’iniziativa di collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e il brand educativo per la programmazione dedicato ai bambini CODEMAO. In linea con la propria missione, “Technology for Mankind, Kindness for the World”, OPPO mette a disposizione la sua tecnologia innovativa per promuovere l’equità educativa e l’inclusione digitale.

L’apprendimento digitale nelle scuole

Il 15 dicembre, OPPO ha donato 200 tablet a due scuole coinvolte nel progetto pilota in Thailandia: la Lampang Kanlayanee School e la Rayongwittayakom School, in occasione del Thailand AI and Digital Innovation Practice Day. Patrick Zhang, Chief Operating Officer di OPPO Thailand, ha ufficialmente consegnato i tablet, che saranno utilizzati da insegnanti e studenti per attività di programmazione.

Sui tablet saranno caricati con corsi di programmazione del progetto “Youth Coding Initiative”, una collaborazione tra UNESCO e CODEMAO finalizzata a promuovere un uso inclusivo e sicuro della tecnologia e un’educazione equa in Africa e Asia.

Promuovere l’inclusione digitale in Asia e Africa attraverso la donazione di tablet

La donazione alla Thailandia è il completamento dell’impegno di OPPO, annunciato nel settembre 2024, a fornire 1.000 tablet alle scuole di Thailandia, Congo Brazzaville, Kenya, Namibia e Costa d’Avorio.

Questa collaborazione con l’UNESCO pone l’accento sul rafforzamento delle capacità didattiche nelle tecnologie emergenti in Paesi come il Congo Brazzaville, dove i tablet OPPO e i corsi di programmazione integrati fungeranno da risorse centrali per un’educazione tecnologica sostenibile. L’iniziativa mira, inoltre, a promuovere l’apprendimento tra pari e a organizzare competizioni di coding per rafforzare le competenze tecniche e ispirare i giovani talenti tecnologici in tutta l’Africa. In Kenya, Namibia e Costa d’Avorio, dove la carenza di hardware ha ostacolato l’educazione digitale, la collaborazione contribuirà alla creazione di nuove aule digitali, migliorando in modo significativo l’accesso alla tecnologia e garantendo pari opportunità ai giovani.

La collaborazione con l’UNESCO riflette l’impegno di OPPO per l’empowerment dei giovani e l’inclusione digitale. OPPO ha costantemente perseguito l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla società e continuerà a mettere a frutto una tecnologia empatica per adempiere ai propri impegni di lungo periodo in materia di responsabilità sociale d’impresa.

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