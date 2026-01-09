Oppo prepara un doppio debutto foldable: Find N6 a febbraio, Find N7 a per settembre

Secondo le ultime indiscrezioni, Oppo sarebbe pronta a rafforzare in modo significativo la propria presenza nel segmento dei pieghevoli nel corso del 2026. Oltre al già atteso Find N6, il produttore cinese starebbe infatti lavorando a un secondo foldable, destinato ad arrivare nella seconda parte dell’anno.

Secondo quanto riportato da una fonte industriale considerata affidabile, Oppo Find N6 dovrebbe essere presentato nel mese di febbraio, ma non resterà l’unico pieghevole della gamma. A settembre sarebbe infatti previsto il debutto di Find N7, anch’esso uno smartphone pieghevole in stile “book”, ma con un’impostazione diversa rispetto al modello precedente.

La principale novità del Find N7 riguarderebbe il formato, che dovrebbe risultare più largo, avvicinandosi a quello del futuro iPhone Fold, anch’esso atteso secondo i rumor per il mese di settembre. L’idea sarebbe quella di offrire un dispositivo che, una volta aperto, privilegi l’uso orizzontale in modalità landscape, mantenendo però la stessa filosofia progettuale e gran parte delle specifiche del Find N6.

Per quanto riguarda Find N6, le indiscrezioni parlano di un pieghevole particolarmente ambizioso sul piano tecnico. Il dispositivo dovrebbe essere alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancata da 16 GB di RAM, e integrare un display interno pieghevole LTPO OLED da 8,12 pollici con refresh rate a 120 Hz, oltre a uno schermo esterno da 6,62 pollici.

Il comparto fotografico sarebbe composto da una fotocamera principale da 200 Megapixel, affiancata da un’ultra-grandangolare da 50 Megapixel e da un teleobiettivo da 50 Megapixel, mentre l’autonomia dovrebbe essere affidata a una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 80 W e alla ricarica wireless da 50 W. Il tutto con un peso dichiarato di appena 225 grammi, un dato particolarmente competitivo per un pieghevole di queste dimensioni.

Se queste informazioni saranno confermate, il 2026 potrebbe segnare una strategia a doppio binario per Oppo nel mondo dei foldable, con Find N6 pensato come evoluzione diretta dell’attuale linea e Find N7 come risposta a nuovi form factor più orientati alla produttività e al multitasking orizzontale.