OPPO presenta gli auricolari true wireless Enco Free2 e Enco Buds

OPPO lancia oggi gli auricolari OPPO Enco Free2, auricolari true wireless Bluetooth 5.2 con cancellazione del rumore nati dalla collaborazione con Dynaudio, e Enco Buds.

OPPO Enco Free2: audio ricco

OPPO Enco Free2 sono in grado di ottimizzare in modo intelligente la curva di soppressione del rumore in base alla struttura del canale uditivo di ciascun utente, offrendo un’esperienza d’ascolto personalizzata. L’equalizzatore di suoni può essere attivato attraverso l’apposita funzionalità dell’app HeyMelody. Inoltre, grazie al chip ANC evoluto, gli auricolari hanno una profondità di cancellazione del rumore fino a 42dB. Tra le feature più avanzate ci sono la funzione Triple-Mic, che consente di catturare la voce in modo cristallino, anche negli ambienti più rumorosi, e la modalità Trasparenza, che permette agli utenti di sentire i suoni ambientali circostanti.

Con Dynaudio, OPPO ha lavorato affinché la cancellazione del rumore avvenisse senza perdere in alcun modo la qualità del suono degli auricolari. Le cuffie si contraddistinguono per un design elegante e premium, caratterizzato da un particolare processo di rivestimento applicato sulla superficie posteriore che conferisce un aspetto lucido e metallico. La batteria a lunga durata promette fino a 30 ore di riproduzione totale.

OPPO Enco Buds

OPPO Enco Buds hanno un design leggero e compatto e si adattano all’orecchio in modo ergonomico. Grazie alla certificazione IP54 resistono a polvere e acqua. Offrono fino a 24 ore di autonomia combinate con il case di ricarica. Inoltre, grazie alla ricarica veloce, è possibile avere fino a un’ora di riproduzione in soli 15 minuti.

La tecnologia Bluetooth 5.2 permette a OPPO Enco Buds di essere davvero “senza fili”. Con una portata fino a 10 metri e una trasmissione binaurale a bassa latenza, gli auricolari possono essere utilizzati in modo flessibile, sia che si tratti di rispondere a una chiamata, o semplicemente di indossare un solo auricolare per ascoltare un rapido messaggio audio o un video. Inoltre, la modalità di gioco migliora la sincronizzazione audio-visiva, garantendo un’esperienza piacevole e divertente.

Enco Buds offrono una qualità del suono ad alta definizione, grazie anche ai driver da 8mm che assicurano bassi ricchi e basse frequenze. Inoltre, l’Advanced Audio Coding conferisce all’audio ancora più dettagli. Gli auricolari sono anche dotati di cancellazione intelligente del rumore in chiamata

Disponibilità e prezzo

Gli auricolari OPPO Enco Buds e Enco Free2 saranno disponibili a breve su Amazon.it e nelle prossime settimane nei negozi di elettronica di consumo. OPPO Enco Buds nella colorazione White costano di 59,90 euro, mentre OPPO Enco Free2 saranno disponibili nelle colorazioni White e Black a 129,90 euro.