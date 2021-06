In un mondo sempre più frenetico, il tempo è diventato uno degli aspetti più importanti ed è proprio la casa il luogo per eccellenza che ne richiede di più. La tecnologia negli ultimi anni ci è venuta incontro: affidare le pulizie giornaliere ai robot è possibile, oltre che pratico.

ECOVACS, fondata nel 1998 come produttore di componenti elettronici, nel 2006 è diventa una società specializzata nella ricerca e nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione e nella vendita di applicazioni robotiche ad uso domestico. La società propone, con il motto “Live Smart. Enjoy Life”, prodotti innovativi che assistono i consumatori nei loro lavori domestici quotidiani, rendendo la loro vita più facile e piacevole.

Il 21 e il 22 giugno partirà l’Amazon Prime Day e i Robot Deebot per la pulizia intelligente saranno in promozione. Scopriamo insieme i tre principali modelli!

DEEBOT OZMO T8/T8+

Gambe della sedia, tende e piccoli oggetti sul pavimento non rappresentano più una sfida per l’esperto di ostacoli DEEBOT OZMO T8. Utilizzando la scansione 3D (tecnologia TrueDetect 3D), il robot a doppia potenza di aspirazione e lavaggio rileva anche gli oggetti più piccoli nella stanza in pochi millimetri. Inoltre, il robot di pulizia è in grado di rilevare ancora meglio le superfici scure.

La tecnologia TrueMapping con un sensore laser DToF scansiona e mappa l’ambiente circostante in pochi secondi. Gli utenti possono salvare le mappe di due piani. La sua potente tecnologia di aspirazione garantisce anche le migliori prestazioni di pulizia su tutti i tipi di pavimento, sia moquette che pavimento duro. Dotato della tecnologia di lavaggio OZMO™ Pro, le macchie ostinate non avranno scampo contro le vibrazioni ad alta frequenza di OZMO T8.

DEEBOT OZMO T8+ è dotato anche di una stazione di svuotamento automatico. Il sacchetto per la polvere monouso contiene fino a 2,5 litri di polvere compressa e sporco. Ciò equivale a circa 30 giorni di uso regolare

DEEBOT N8+ Il robot a doppia potenza di aspirazione e lavaggio DEEBOT N8+ con stazione di svuotamento automatico promette settimane di pavimenti puliti. È dotato della tecnologia TrueMapping, estremamente precisa, con un sensore laser DToF che scansiona e mappa l’ambiente circostante in pochi secondi.

Gli utenti possono salvare fino a due mappe per piani diversi, impostare confini virtuali e definire le aree da pulire. La stazione di svuotamento automatico contiene fino a 2,5 litri di polvere compressa e sporco. A seconda delle dimensioni dello spazio abitativo, si tratta di circa 30 giorni di uso regolare.

DEEBOT U2 PRO

Il modello base DEEBOT U2 PRO è resistente allo sporco e alle macchie. Il robot a doppia potenza di aspirazione e lavaggio è dotato di Smart Move Navigation sistematica, che garantisce una pulizia rapida ed efficiente. Un sistema di pulizia in quattro fasi assicura che non rimanga sporco.

Le spazzole laterali spostano la polvere nel canale di aspirazione e la spazzola principale pulisce in profondità, anche sui tappeti. Inoltre, U2 PRO aspira e lava allo stesso tempo. Progettato pensando ai proprietari di animali domestici, DEEBOT è dotato di un innovativo kit, ideale per pavimenti con molti peli di animali, grazie alla spazzola antigroviglio e al contenitore per la polvere da 800 millilitri.

DEEBOT OZMO 950 Care

Non solo pavimenti lucidi, la sua tecnologia Smart Navi™ 3.0 Mapping & Navigation può mappare due piani e creare programmi di pulizia digitali con aree di pulizia designate e confini virtuali. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di tre impostazioni di aspirazione. Ciò significa che è possibile selezionare e impostare la potenza di aspirazione appropriata per tutti i tipi di pavimenti e disordine.

La spazzola e il sistema di aspirazione ottimizzati garantiscono inoltre le migliori prestazioni di pulizia. Il potente motore, abbinato a una durata della batteria fino a tre ore, è il compagno ideale per gli appassionati di pulizia. La versione OZMO 950 Care, disponibile qui, include anche 50 panni monouso.