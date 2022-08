OPPO Reno8 Series arriva in Europa. Lancio il 31 agosto a Parigi

OPPO ha annunciato oggi la data in cui si terrà l’evento di lancio della Serie Reno8. La presentazione europea si terrà a Parigi il 31 agosto e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di OPPO Europe, con inizio alle ore 14:30 CET.

OPPO Reno8: cosa attenderci

La Serie Reno è una linea di smartphone che punta tutto sulla fotocamera. In particolare la nuova Reno8 Series dovrebbe migliorare le funzionalità di imaging in condizioni di scarsa luminosità grazie all’adozione della NPU MariSilicon X, autoprodotta dall’azienda e già vista sui modelli della gamma Find X5.

Durante l’evento, oltre alla serie Reno8, OPPO lancerà in Europa anche una serie di prodotti IoT, tra cui il suo primo tablet OPPO Pad Air.

La Serie Reno8 verrà lanciata a Parigi, un luogo speciale per OPPO, che ha ospitato nel 2018 anche il lancio della Serie Find X presso l’iconico Museo del Louvre e che ha segnato il primo evento di OPPO in Europa. Quattro anni dopo, OPPO torna in questa città per presentare la nuova Serie Reno8 con il primo lancio offline dopo anni.

L’evento di lancio potrà essere seguito sul canale YouTube di OPPO Europe il 31 agosto 2022, alle ore 14:30 CET.