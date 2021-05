OPPO lancia oggi nuove promozioni dedicate ai modelli di smarphone Find X3 Pro e OPPO A94.

Acquistando OPPO Find X3 Pro 5G al prezzo di 1.149 euro, gli utenti riceveranno in omaggio le cuffie over-ear Bang & Olufsen Beoplay H4,dal valore commerciale di 300 euro.

Per chi invece deciderà di acquistare A94 5G a di 369,90 euro, è possibile ricevere in regalo la Band Style, la prima smartband dell’azienda, per un valore commerciale di 69,90 euro.

Per partecipare alla promozione è necessario effettuare l’acquisto di uno dei due dispositivi entro il 27 giugno e caricare entro il 6 luglio la ricevuta sul sito Oppopromo.it.