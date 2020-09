Playstation 5: dal 19 novembre in vendita a 499 euro o 399 senza Blu-ray

PlayStation 5 ormai è fatta. Sarà lanciata in Europa in Europa il 19 novembre. L’edizione “digitale”, priva di lettore Blu Ray, (qui i giochi si scaricano da Internet) costerà 399 euro, mentre con il lettore costerà 499 euro. Qui trovate la nostra anteprima con i trailer dei giochi.

Titoli ufficiali presenti al lancio

Astro’s Playroom (Japan Studio) – pre-installato su PlayStation 5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – al prezzo consigliato di 79.99€

Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) – al prezzo consigliato 79.99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – al prezzo consigliato di 59.99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – al prezzo consigliato di 79.99€

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – al prezzo consigliato 69.99€

PS5: gli accesori

Sony ha anche annunciato il prezzo degli accessori che verranno lanciati insieme alla console:

DualSense Wireless Controller (standalone) al prezzo consigliato di 69.99€

PULSE 3D wireless headset – con supporto audio 3D e doppio microfono con cancellazione del rumore al prezzo consigliato di 99.99€

HD Camera – con doppia lente a 1080p per consentire ai giocatori di trasmettere i propri momenti epici durante le sessioni di gameplay al prezzo consigliato di 59.99€

Media Remote – per navigare agevolmente tra i film e i servizi al prezzo consigliato di 29.99€

DualSense Charging Station – per caricare facilmente due DualSense Wireless Controller al prezzo consigliato di 29.99€

Playstation plus Collection

Inoltre, Sony ha rivelato la PlayStation Plus Collection, una gamma selezionata di giochi storici per PS4 che quale sarà disponibile in download per i membri del PlayStation Plus su PS5. La collezione include giochi acclamati dalla critica, tra cui Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e molti altri.