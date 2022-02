PS VR 2: ecco il design del visore PS5 VR incentrato sul comfort

All’inizio dell’anno, Sony ha confermato di essere al lavoro sul prossimo visore per la realtà virtuale dedicato a PlayStation 5 ufficializzandone il nome: PlayStation VR 2. Oggi, il produttore giapponese ha finalmente fornito maggiori informazioni a riguardo, nonché le prime foto ufficiali per la stampa.

È sul proprio blog che PlayStation ha svelato le prime immagini del suo futuro visore per la realtà virtuale. Per un visore VR, il comfort non è assolutamente da lasciare in secondo piano e su questo fronte, Sony ha previsto piccoli e grandi cambiamenti.

Sapevamo già che il casco avrebbe optato per una regolazione della distanza tra le lenti. Bene, PS VR 2 beneficerà anche di un archetto regolabile per adattarsi a tutte le dimensioni della testa, oltre a un peso più leggero rispetto alla prima generazione, come indica Sony: “Abbiamo anche creato un design più compatto con una leggera riduzione di peso”.

La parola chiave di Sony per questo PS VR 2, ancor più che prestazioni o qualità del display, sembra essere la facilità d’uso.

“Il nostro obiettivo è creare un visore che non solo diventi un elemento attraente del tuo salotto, ma vogliamo anche farti immergiti nei tuoi giochi, in modo da dimenticare che stai indossando un visore e un controller.”







Ricordiamo che il PS VR 2 sarà dotato di due schermi OLED con definizione di 2000 x 2040 pixel e refresh rate variabile da 90 a 120 Hz. Inoltre, la distanza tra le lenti è regolabile per consentirne la migliore esperienza. Questi due schermi coprono un campo visivo di circa 110 gradi secondo Sony.

Non mancano poi sensori e fotocamere. Da questo lato, il PS VR 2 utilizzerà un sistema di rilevamento del movimento Sixaxis, ovvero un giroscopio e un accelerometro, entrambi su tre assi, oltre a un sensore di prossimità a infrarossi. Il PS VR 2 avrà anche quattro telecamere per il rilevamento delle cuffie e del controller, nonché una telecamera a infrarossi interna per il rilevamento degli occhi. Anche l’audio sarà curato grazie all’integrazione di un jack per cuffie e di un microfono integrato direttamente nel PS VR 2.

Il lancio di PlayStation VR 2 è previsto entro la fine del 2022. Per il momento, non sappiamo ancora il suo prezzo. Ricordiamo che il primo PS VR è stato annunciato a 400 euro più di cinque anni fa.