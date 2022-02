Realme si prepara per annunciare la ricarica rapida più veloce al mondo

Il MWC 2022 di Barcellona si avvicina. I brand si stanno ovviamente preparando per questo evento, che rimane importante nel calendario tecnologico, nonostante la pandemia. Ad aumentare l’attesa ci pensa Realme che sta già stuzzicando l’interesse dei fan con un annuncio “la tecnologia di ricarica più veloce al mondo”. Il produttore cinese si gioca la carta del segreto chiedendoci di indovinare quanto sarà efficace la sua soluzione.

Tuttavia, Gizmochina afferma di essere riuscita a mettere le mani su una foto di un caricatore Realme non ancora svelato. Nell’immagine qui sotto, possiamo vedere alcune caratteristiche del blocco e in particolare un accenno ad una potenza massima di 20V–10 A, che equivale a una potenza di 200 W—tensione (V) x corrente (A) = potenza (W).

Realme vuole battere Xiaomi

L’obiettivo sembrerebbe abbastanza chiaro: affrontare Xiaomi e la sua HyperCharge anche a 200W in grado di ricaricare una batteria da 4000 mAh in 8 minuti. Realme dovrà quindi fare di meglio per rivendicare il titolo di ricarica più veloce del mondo, rassicurando al tempo stesso i clienti.

Dalla foto si può notare anche un numero di modello: VCK8HACH. Resta da vedere se questo annuncio sarà effettivamente fatto al Mobile World Congress. Ricordiamo che il marchio dovrebbe anche lanciare il suo ultimo top di gamma in Europa, il Realme GT 2 Pro. Altra cosa da ricordare: Realme arriva fino a 125W in ricarica rapida, ma le soluzioni commercializzate dal produttore non superano al momento i 65W.