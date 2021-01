S Pen e S Pen Pro, due stilo per la famiglia di smartphone Galaxy

Dopo i fuochi di artificio della presentazione dei nuovi smartphone Galaxy S21, avvenuta ieri, emergono nuovi particolari relativi alla S Pen, la cui compatibilità è stata estesa al modello S21 Ultra 5G.



Samsung starebbe lanciando due nuove S Pen, fra cui un modello Pro. Il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G li supporterà entrambi. Infatti, sarà possibile utilizzare qualsiasi S Pen attuale o vecchia (chi ha un vecchio Note potrà reimpiegare il suo stilo).



La nuova S Pen è più grande e più confortevole da impugnare. Lo stilo, infatti, non deve più adattarsi all’alloggiamento di un dispositivo super sottile, ma è un optional, deve essere acquistato a parte e si fissa sul lato di una speciale custodia, che ne recepisce il maggiore ingombro senza alcun problema.



Lo stilo tuttavia manca della funzionalità Bluetooth vista sui più recenti Galaxy Note, facendo così perdere all’utente la possibilità di utilizzare gran parte delle gesture. Tuttavia, grazie alla tecnologia Wacom, l’S21 Ultra è in grado di rilevare quando si preme il pulsante per attivare determinate azioni e scorciatoie (la S Pen però si dovrà trovare vicino al display).



In arrivo c’è anche la S Pen Pro. Si tratta di uno stilo ancora più grande, questa volta con le funzionalità Bluetooth. Lo si potrà così utilizzare come tasto di scatto remoto della fotocamera o per controllare il lettore musicale. La S Pen Pro sarà disponibile entro la fine dell’anno, anche se il suo prezzo non è stato ancora rivelato.



La S Pen Pro non rimarrà un’esclusiva dell’S21 Ultra, ma funzionerà su tutti i dispositivi compatibili con S Pen non appena questi verranno aggiornati a One UI 3.1.

L’elenco include i modelli Galaxy Note10 e Note20 e i tablet Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S7.



Ma la notizia più rilevante è che Samsung starebbe aprendo il supporto dello stilo a società di terze parti che vendono stilo basati sulla tecnologia Wacom. Non è del tutto chiaro se funzioneranno da subito o se sarà necessario qualche aggiornamento software.