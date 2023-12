Samsung annuncia Galaxy A15 4G, A15 5G e A25

Samsung, piuttosto in anticipo, ha deciso di annunciare i nuovi modelli della serie Galaxy A. Si tratta di Galaxy A15, Galaxy A15 5G e Galaxy A25.

Tutti e tre i nuovi telefoni condivideranno lo stesso display. Si tratta di un Super AMOLED a 6,5 pollici con risoluzione FHD+. I modelli A15, però, hanno un refresh rate di 90Hz e 800 nits di luminosità, mentre l’A25 ha 120 HZ e 1.000 nits.

l Galaxy A15 è dotato del chip Helio G99 di MediaTek, 8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione espandibile tramite microSD. A15 5G presenta il Dimensity 6100+ con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, anch’essa espandibile. Infine A25 5G impiega il chip Exynos 1280 con 6/8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile.

Tutti e tre i nuovi smartphone Galaxy A disporranno di una fotocamera frontale da 13 MP col nuovo design Key Island, che presenta una forma convessa intorno ai tasti di accensione e volume. Nello specifico, il Galaxy A25 5G include un sensore principale da 50 MP con OIS, un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP.

Tutti e tre i nuovi telefoni hanno come sistema operativo One UI 6.0 basato su Android 14 e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 25W. Le opzioni di colore per il Galaxy A15 includono Giallo, Fantasy Blue, Optimistic Blue e Nero.

Il Galaxy A15 4G sarà acquistabile a un prezzo di partenza di VND 4.990.000 (190€), il Galaxy A15 5G a VND 6.290.000 (240€), e infine il Galaxy A25 5G a VND 6.590.000 (250€). Le vendite in Vietnam inizieranno il 16 dicembre, e probabilmente Samsung lancerà tutti e tre i dispositivi in ​​più mercati nelle prossime settimane.