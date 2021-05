Samsung annuncia Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite

Samsung ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di due nuovi tablet destinati al mercato consumer. Il primo è un modello entry-level chiamato Galaxy Tab A7 Lite mentre il secondo si posiziona nella fascia alta del mercato sotto il nome di Galaxy Tab S7 FE.

“La richiesta di tablet continua a crescere. Che sia per studiare da remoto, connettersi con gli amici o concedersi dell’intrattenimento, i consumatori ricercano dispositivi che possano restare al passo con il proprio stile di vita creativo e ricco di impegni”, ha commentato Woncheol Chai, SVP e Head of Experience Planning Team, Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di fornire agli utenti la tecnologia di cui hanno bisogno per trarre il massimo dalle loro giornate. Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite sono dotati di funzionalità eccezionali, ideate per andare incontro alle necessità quotidiane degli utenti.”

Tab A7 Lite è un tablet piccolo pensato per l’uso familiare e questo è anche il motivo per cui il chip integrato è un SoC MediaTek Helio P22T. Tra le caratteristiche tecniche citiamo:

Due altoparlanti stereo;

Spina jack;

Porta USB-C;

Batteria da 5100mAh.

Compatibilità con la ricarica 15W

Esistono due varianti: Wi-Fi o 4G. Il primo pesa 366 grammi contro i 371 grammi del secondo. Il dispositivo beneficia di 32 GB di memoria espandibile con una scheda microSD fino a 1 TB.

Prezzo e uscita

Galaxy Tab A7 Lite sarà in vendita in Italia dal 16 luglio 2021 a partire da 169€.

Ben diverso è il secondo modello che recupera alcuni aspetti della fascia alta con qualche piccolo compromesso per non alzare l’asticella del prezzo.

Il display offre una diagonale da 12,4 pollici con una finitura in metallo che promette un tocco altrettanto piacevole mentre il peso è di 608 grammi e una fotocamera frontale per essere più comoda in videoconferenze. Non manca la stilo S Pen riponibile sul bordo magnetico della lavagnetta.

Il pannello non è AMOLED ma LCD con picchi di luminosità dello schermo fino a 600 nit. Ad alimentare il dispositivo c’è il SoC Snapdragon 750G e non un chip Qualcomm serie 8. Il tablet ha anche due altoparlanti certificati Dolby Atmos, che sono la metà delle dimensioni del modello da cui si ispira. Ci sono anche tre microfoni.

La batteria da 10.090 mAh promette 13 ore di riproduzione video continua. Come OS, Galaxy Tab S7 FE esegue nativamente Android 11 con l’interfaccia proprietaria One UI 3.1.

Prezzi e uscita

Galaxy Tab S7 FE arriverà sul mercato italiano più avanti nel corso dell’anno ad un prezzo di circa 700 euro.