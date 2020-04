Samsung: dalle prime indicazioni finanziarie il primo trimestre è positivo

Samsung annuncerà i risultati del primo trimestre dell’anno entro la fine di aprile, ma ha reso disponibile alcune indicazioni sugli utili, che sembrano piuttosto positivi, nonostante i gravi impedimenti creati in tutto il mondo dall’esplosione della pandemia di Coronavirus. Il report è dunque in linea con quanto anticipato da fonti stampa coreane qualche giorno fa.

Nei primi tre mesi del 2020, la società sudcoreana ha infatti aumentato le sue vendite del 5% su base annua, mentre l’utile operativo è aumentato del 3%, rispetto al primo trimestre del 2019.

Le linee guida ufficiali per il primo trimestre 2020 sono in linea con le aspettative degli analisti pubblicate all’inizio di questo mese. Come previsto, il settore dei semiconduttori ha registrato un ottimo trimestre mantenendo solidi i profitti, nonostante il rallentamento del settore mobile causato dalla pandemia di COVID-19.

Il rapporto completo con le vendite dettagliate di Samsung e la ripartizione degli utili per divisione è atteso alla fine del mese. Solo in quel momento potremo con esattezza comprendere quanto è stata brusca la frenata del segmento degli smartphone e se la previsione stimata di 62,2 milioni di unità spedite (in calo rispetto a 71,5 milioni nel 1 ° trimestre 2019) potrà essere considerata corretta.