Le nuove Samsung Galaxy Buds+ sono apparse nelle ultime ore su Amazon che ha aperto i preordini con disponibilità effettiva dal 24 febbraio 2020 e un prezzo di 169€. Le cuffie del gigante coreano sono disponibili in tre colori: bianco, nero e azzurro.

Cosa cambia dal modello 2019

Le Galaxy Buds+ ora offrono la migliore durata della batteria nel settore delle cuffie true wireless arrivando fino a 11 ore di ascolto continuo. Non solo, la custodia inclusa può caricare le Buds+ per un ciclo completo, regalando ulteriori 11 ore o 22 ore in totale.

Nella confezione non mancano i gommini di ricambio in modo da adattarsi a tutti i tipi di orecchio.

Galaxy Buds+ offrono un suono ambientale migliore potendone controllare anche il livello audio permettendoci di camminare al sicuro per strada. Migliorato infine l’isolamento acustico e la qualità del suono grazie alla collaborazione con AKG.