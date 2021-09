Samsung Galaxy S22 Ultra sostituirà la serie Note

La serie Note sarà anche stata cancellata, ma il Samsung Galaxy S22 Ultra ne diventerà l’erede. Parola delle ultime indiscrezioni, che descrivono le caratteristiche del nuovo smartphone di Samsung.

La novità principale, ovviamente ancora non ufficialmente confermata, sarà la presenza dello slot per S Pen. Questo segnerebbe anche l’arrivo del sensore in grado di verificare se il pennino sia inserito o no, in modo da poter assegnare specifici comandi all’azione.

Le novità non finiscono qui. Il Galaxy S22 Ultra avrà uno schermo con un rapporto di 19,3:9, e possiederà un design simile a quello della gamma Note, a riprova del fatto che ne sarà il sostituto. Anche la batteria avrà la stessa capienza di quella della vecchia serie: 5,000 mAh.

Probabilmente gli altri modelli S22, ovvero la versione base e quella Plus, non avranno alcun supporto per la S Pen. Ad ogni modo non ci sono ancora né informazioni né render ufficiali, e c’è la possibilità di dover aspettare fino al 2022 per avere altre notizie da Samsung.