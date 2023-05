Samsung introduce One UI 5 Watch, l’innovativo sistema operativo per gli orologi connessi

Samsung ha annunciato l’uscita del nuovo sistema operativo One UI 5 Watch per i suoi smartwatch. Tra le principali novità ci sono la nuova interfaccia “Sleep Insights” che monitora il sonno degli utenti in modo più dettagliato, un’interfaccia per gli appassionati di sport che include le zone di frequenza cardiaca personalizzate, analisi in tempo reale delle corse e un programma di allenamento a intervalli personalizzato.

Inoltre, gli utenti di Galaxy Watch 5 Pro potranno accedere ai file GPX direttamente su Samsung Health, mentre il sistema SOS consente di contattare direttamente un numero di emergenza e inviare informazioni sulla posizione e sulla situazione medica dell’utente.

Solo gli ultimi due serie di orologi Samsung, come Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classico, Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, saranno compatibili con One UI 5 Watch. La fase di beta testing sarà aperta solo agli utenti iscritti al programma Samsung Members, anche se si prevede che non sarà disponibile in Italia.