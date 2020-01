Samsung Neon: l’assistente virtuale dal volto umano

Tra le novità più curiose presentate in questi giorni Al CES di Las Vegas spicca senza dubbio Samsung Neon, una sorta di essere umano artificiale o se preferite, un’intelligenza artificiale dalle sembianze umane.

Insomma una presenza digitale che, a video, avrà sembianze umane (con tanto di movimenti della bocca e sorrisi) e sarà in grado, come già fanno gli assistenti vocali, di rispondere alle nostre domande. Neon ha però una marcia in più visto che non si limiterà a rispondere in base al suo “database di risposte” ma sarà in grado di evolvere basandosi sui ricordi delle interazioni precedenti.

Neon potrà dunque rispondere in pochi secondi alle domande, candidandosi come un perfetto operatore per qualsiasi servizio clienti aziendali. Avere anche un volto, e non solo una voce, aumenta infatti la sua capacità di empatizzare con i clienti. Un altro utilizzo molto interessante potrebbe avvenire all’interno di videogiochi.