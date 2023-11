SBS in collaborazione con Piceasoft fornisce soluzioni per il ciclo di vita degli smartphone

Nel moderno panorama tecnologico, si sa, cambiare il proprio telefono non è un’operazione rara. Eppure non è certamente facile: occorre trasferire i propri dati dal dispositivo vecchio a quello nuovo, verificarne le condizioni e tutelare la propria privacy. Per rispondere a queste esigenze è nato un accordo internazionale fra SBS e Piceasoft, azienda finlandese leader nelle soluzioni per il ciclo di vita dei dispositivi mobili.

L’obiettivo di questa partnership, da parte di SBS, è quello di sfruttare l’integrazione col software di Piceasoft per offrire un servizio completo e innovativo. Sono molti, infatti, i servizi offerti per poter passare da un cellulare a un altro in tutta tranquillità.

Per esempio Picea Switch ottimizza la clonazione dei contenuti, inclusi contatti, calendari, messaggi, video, foto, segnalibri, documenti, registri delle chiamate e app. Tutto ciò da un vecchio dispositivo al nuovo, anche con sistemi operativi diversi. Picea Diagnostica, invece effettua una diagnosi al dispositivo per identificare eventuali problemi hardware e software.

E non finisce qui: Picea Eraser consente lo smaltimento, il riutilizzo o la rivendita in sicurezza dei dispositivi mobili, cancellando in modo permanente tutti i contenuti sensibili dell’utente. Picea Verifica, infine, verifica che il dispositivo sia idoneo per la riparazione o la rivendita, identificando in modo semplice e veloce il produttore, modello e capacità di memoria del telefono.

La collaborazione fra SBS e Piceasoft creerà un ecosistema per semplificare e migliorare l’esperienza dei consumatori nella gestione dei loro dispositivi mobili. Servirà, inoltre, ad agevolare i negozi che offrono servizi di trade-in e ritiro dell’usato.

“Questa partnership riflette il nostro impegno costante per l’innovazione e l’eccellenza nell’industria della telefonia mobile. Siamo convinti che l’integrazione del software di Piceasoft possa offrire ai nostri clienti nuove opportunità di business e, al tempo stesso, un servizio utile al cliente finale“ commenta Sandro Storti, CEO di SBS.

In un mondo in costante trasformazione digitale, la partnership tra SBS e Piceasoft rappresenta un passo significativo verso un’offerta di servizi sempre più completa. La sinergia tra le due realtà e il know-how aziendale si sono rivelate un asset strategico per intraprendere questo percorso verso nuove frontiere d’innovazione.