Smart glasses e laptop, ecco i nuovi prodotti di Huawei

In un evento tenutosi oggi, Huawei ha annunciato diversi nuovi prodotti. Fra questi ci sono il nuovo laptop MateBook X Pro e un nuovo paio di smart glasses con il sistema operativo Harmony OS.

Andiamo con ordine. Il MateBook X Pro 2022 è l’ultimo laptop flagship di Huawei: arriverà con chipset Rocket Lake di Intel, GPU integrata, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Lo schermo misura 14,2 pollici con un refresh rate di 90 Hz e risoluzione di 3120 x 2080 pixel. Vanterà di una batteria di 60Wh, con ricarica a 90W e infine Windows 10 preinstallato.

Il modello di base costerà circa 1.300 euro, mentre quello con il processore potenziato arriverà circa ai 1700.

Altro dispositivo interessante sono sicuramente i nuovi smart glass mostrati. Questo sembra essere un mercato in cui recentemente molte aziende, compresa Google, vorrebbero riprovare ad entrare. E Huawei non è da meno: i nuovi occhiali, con sistema operativo HarmonyOS, arriveranno sul mercato con speaker da 128 mm e microfono. Ci saranno inoltre opzioni di monitoraggio della salute.

La durata della batteria è stimata in circa 16 ore di uso misto, e gli smart glass arriveranno in tre montature diverse con opzioni per lenti da sole o da vista. L’opzione con le lenti da vista costerà attorno ai 230 Euro, mentre le lenti da sole saranno da 260 Euro.