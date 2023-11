Sony lancia una nuova versione di PlayStation 5 in occasione delle feste

Per celebrare le feste, Sony sta per lanciare in Italia un nuovo modello di PlayStation 5. Per soddisfare l’evoluzione delle esigenze degli acquirenti, il nuovo design della console è studiato per garantire più scelta e flessibilità ai giocatori.

La nuova PS5 ha un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% e il 24% in meno rispetto ai modelli precedenti. Ci sono quattro diversi pannelli della cover, con la porzione superiore lucida mentre quella inferiore rimane opaca.

A livello tecnico, questa PlayStation 5 offre le medesime funzionalità della versione attualmente in commercio, ma con un SSD espanso a 1TB per una maggiore memoria interna, nonostante il formato ridotto.

La nuova Playstation 5 nella versione dotata di Ultra HD Blu-ray Disc, sarà disponibile in Italia a partire dal 24 novembre presso i principali rivenditori e su direct.playstation.com, al prezzo di 549.99€. La Digital Edition, invece, costerà 449.99 €, ma l’Ultra HD Blu-ray Disc Drive è comunque venduto separatamente.

Con il nuovo modello di PlayStation 5 sarà incluso uno stand orizzontale, e un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli sarà venduto separatamente al prezzo di 29.99€.