Sony Playstation investirà molto di più sul mobile

I giochi pubblicati da Sony solitamente sono un’esclusiva dedicata alla piattaforma PlayStation. Le console di Sony si sono guadagnate la reputazione di console esclusive, il che ha costretto Microsoft Gaming a cambiare strategia. L’azienda di Redmond ha scommesso tanto su GamePass investendo molto in molti publisher, tra cui Bethesda, Activision Blizzard e King.

Ora, Sony vuole garantire che sempre più giochi del suo portafoglio siano disponibili su PC e dispositivi mobili negli anni a venire. Nel corso di una presentazione agli investitori, Jim Ryan (Presidente e CEO di SIE) ha quindi annunciato che entro il 2025 circa metà del suo catalogo sarà offerto anche per PC ma anche su dispositivi mobili. Un cambio di rotta importante.

Grandi cambiamenti in pochi anni

Secondo VGC, una diapositiva della presentazione mostra che Sony ha finora offerto solo il 10% circa del suo catalogo su PC, almeno così è stato nel 2019. Quest’anno le proporzioni dovrebbero cambiare, ma solo il 20% circa dei giochi vengono anche portati su PC, mentre la proporzione delle versioni mobili aumenterà solo leggermente. Nel 2025 le ambizioni sono importanti: è una strategia di diversificazione che fa affidamento su più piattaforme per ottimizzare i ricavi.

Sony si aspetta un pubblico molto più ampio. Nota che Sony offre già i suoi giochi su PC, come Horizon Zero Dawn, Days Gone o God Of War. Sono stati condivise anche alcune cifre su questi porti riguardanti Horizon Zero Dawn (2,3 milioni di vendite, $ 60 milioni di entrate), Days Gone (852.000 vendite, $ 22,7 milioni di entrate) e God of War (971.000 vendite, $ 26,2 milioni di entrate).

All’interno dei suoi PlayStation Studios, il cui obiettivo è progettare i prossimi giochi per PS4 e PS5 (ma anche PC e mobile), Sony ha più di 18 titoli. The God of War, The Last of Us, Spider-Man e altri derivati ​​di Infamous e Uncharted… l’elenco delle grandi licenze è lungo.

Sony aveva già annunciato che si sarebbe occupata del mobile gaming, ma c’è anche l’avvento del suo cloud gaming o della famosa nuova offerta PlayStation Plus che sarà lanciata il 22 giugno 2022 in Europa .