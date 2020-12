Sottocosto Euronics: le occasioni da non farsi sfuggire

Anche Euronics lancia il suo volantino sottocosto, che riguardano un centinaio di prodotti dell’insegna. Per dieci giorni, dall’11 al 20 dicembre, il volantino Euronics sottocosto darà la possibilità di mettersi in tasca cellulari, smartphone, Tv, computer, laptop ed elettrodomestici con sconti che vanno dal 15 al 45%.

Dopo il voltantino Mediaworld sottocosto e ai Natalissimi di Unieuro, anche Euronics lancia dunque la sua super promo natalizia.

Fra le offerte da non lasciarsi scappare segnaliamo: lo smartphone OPPO A5 2020 a 199 euro (con ben 50 euro di sconto), OPPO A72 a 179 euro (con sconto di 100 euro), iPhone 11 da 128 GB a 699 euro, uno smart Tv Lg da 50 pollici a 399 euro invece che 499 euro (sconto 37% e sottocosto), la macchina da caffè Lavazza Espresso a 49 euro (sconto 37% e sottocosto), il robot aspirapolvere iRobot Roomba 697 a 199 euro (a 100 euro in meno in sottocosto) e un router di TP-Link a 59 euro (con lo sconto del 45%).

Ma ci sono molte altre offerte da scoprire.

Per scoprire tutte le offerte del volantino Euronics sottocosto potete cliccare qui oppure sfogliare il volantino cartaceo qui.

Euronics offre inoltre ai propri clienti la possibilità di rateizzare gli acquisti a partire da 299 euro in 20 rate a tasso zero.