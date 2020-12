Volantino Expert sottocosto: le occasioni da non perdere

Anche Expert, come tutte le altre insegne, ha pubblicato il proprio volantino dedicato alle offerte di Natale. Si tratta di un flyer dedicato al “sottocosto”, ricco di promozioni e sconti un po’ su tutti i prodotti.



Il volantino Expert si aggiunge dunque al Sottocosto Mediaworld, ai Natalissimi di Unieuro e al Sottocosto di Euronics, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi.



Expert, trattandosi di un gruppo di acquisto, non ha un volantino unico, ma offerte diversamente modulate in base all’area geografica di riferimento. Le principali offerte tuttavia possono essere raggruppate in due volantini.

Come sempre gli sconti e i sottocosto toccano il mondo degli smartphone, dei Tv, degli accessori e degli elettrodomestici.



Per fare qualche esempio: il Tv led Xiaomi da 55 pollici è proposto a 349 euro, il tablet Mate Pad T10 di Huawei costa 149 euro (sconto 50 euro), iPhone 12 mini costa 799 euro mentre Samsung Galaxy Note 10 Lite è disponibile a 499 euro (sconto 190 euro e sottocosto).

Lo smartwatch Huawei Watch Fit è proposto a 89 euro (scontato di 40 euro), la band Galaxy Fit 2 di Samsung a 39,90 euro.

Le offerte sottocosto sono valide dal 14 al 24 dicembre solo nei punti vendita fisici di Expert (non online).

Per consultare tutte le offerte del volantino expert Sottocosto potete cliccare qui.