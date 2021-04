Spotify aumenta il prezzo dei suoi abbonamenti ma l’Italia è salva

Spotify ha annunciato diversi aumenti di prezzo per i suoi abbonamenti. Gli Stati Uniti hanno la fortuna di vedere aumentare solo l’abbonamento Family ma il conto sarà più alto per gli abbonati europei.

Per giustificare questo aumento di prezzo, Spotify spiega che questo è il modo con cui l’azienda può offrire nuovi contenuti e nuove funzionalità.

Fino a 3 euro in più al mese

In Europa, tre abbonamenti stanno vedendo aumentare i loro prezzi:

il piano Studenti va da 4,99 a 5,99 euro al mese;

il pacchetto Duo Premium va da 11,99 a 12,99 euro al mese;

il piano Spotify Family va da 14,99 a 17,99 euro al mese.

La tariffa del pacchetto Personale rimane alla tariffa psicologica di 9,99 euro al mese.

Nessun aumento per l’Italia

Al momento della pubblicazione di questo articolo, Spotify Italia ha confermato che non ci saranno invece aumenti per il nostro mercato. Almeno per il momento.

Nota che questi sono i prezzi annunciati da Spotify per l’Europa e che i prezzi potrebbero cambiare a seconda del mercato. Il nuovo listino verrà applicato dal prossimo mese, quindi a maggio.

Una pillola difficile da ingoiare

Il servizio deve affrontare una concorrenza sempre più agguerrita da parte dei giganti Amazon, Apple e Google. Sarà quindi difficile convincere i suoi abbonati ad accettare un aumento di prezzo.

Gli analisti sono convinti che la crescita del numero di abbonati al servizio diminuirà drasticamente, dopo periodi di blocco molto favorevoli per gli abbonamenti online.