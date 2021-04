TCL ha presentato tre nuovi smartphone della Serie 20: sono i modelli TCL 20Pro 5G, TCL 20L+ e TCL 20L.

Tutta la gamma è permeata dalla tecnologia NXTVISION, che assicura una migliore esperienza di visualizzazione del display in tempo reale con colori più vivi, dettagli nitidi e i contrasti profondi, oltre a un elevato livello di protezione degli occhi che riduce l’affaticamento dovuto alla luce blu.

L’intera famiglia Serie 20 è stata certificata da Google come Android Enterprise Recommended. Ogni dispositivo è dunque verificato rispetto ai requisiti di livello aziendale per le prestazioni, la qualità e gli aggiornamenti di sicurezza.

Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le caratteristiche tecniche dei nuovi modelli di TCL.

TCL 20Pro 5G

È il top della gamma e presenta un display Amoled curvo da 6,67 pollici e, come detto, integra la tecnologia NXTVISION 2.0 Intelligent Display che, grazie al supporto della AI, è in grado di riconoscere diversi contenuti e scenari, regolando automaticamente colore, contrasto e nitidezza per una calibrazione più accurata.

Sul fronte della fotografia ci sono quattro fotocamere posteriori: la principale è da 48 Megapixel Sony IMX582, con OIS e PDAF, apertura f/1.7, abbinata a un obiettivo ultra-wide da 16 Megapixel f/2.4, da una macro da 5 Megapixel f/2.2 e da un sensore di profondità. Sulla parte frontale, invece, c’è una fotocamera da 32 Megapixel abilitata all’HDR. Si possono girare video a 4K@30FPS oppure con risoluzione 1080P@60/30FPS.

L’hardware è dotato di 6GB di Ram e 256GB di Rom, con il supporto per schede microSD fino a 1TB.

TCL 20Pro 5G è già disponibile in diversi Paesi Europei nei colori Marine Blue e Moondust Gray, al prezzo di 549,90 euro.

Ci sono due accessori progettati per funzionare specificamente con TCL 20Pro 5G: la flip cover con bordo trasparente per proteggere il telefono da graffi e altri danni e gli auricolari wireless TCL MOVEAUDIO S600, con l’Hybrid Active Noise Cancelling e in-ear fit. Le true wireless sono disponibili in un nuovo colore, Moondust Gray, per un abbinamento perfetto col nuovo smartphone.

La funzione Super Bluetooth di TCL 20Pro 5G permette di collegare fino a quattro dispositivi Bluetooth in modo da poter condividere la musica con gli amici nello stesso momento.

TCL 20L+

Fratello minore di TCL 20Pro 5G, TCL 20L+ è il primo telefono dotato di tecnologia Circular Polarization Display certificata da TÜV Rheinland, che permette di vedere il display (qui da 6,67 pollici), con colori naturali, anche indossando occhiali da sole. È dotato di uno schermo HD+ ottimizzasto con la tecnologia NXTVISION.

IIl dispositivo è dotato di una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel f/1.79, abbinato a una ultra wide da 8 Megapixel, a una macro da 2 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel. Lo smartphone riprende video a 1080p@60fps. Nella parte frontale, invece, una camera da 16 Megapixel che gira video a 1.080 Pixel e 60 fps.



TCL 20L+ è infine dotato di una memoria da 6 GB di Ram e 256GB di archiviazione e supporta micro SD Card fino a 1TB. La batteria è da 5.000 mAh.

La scocca posteriore dello smartphone, resistente alle impronte digitali e ai graffi, si presenta con più di un milione di piccoli cristalli prismatici che vanno a creare una superficie abbagliante e riflettente ispirata alla Via Lattea.

Il telefono sarà disponibile in diversi mercati europei al prezzo di 299,90 euro, e sarà distribuito nelle prossime settimane nei colori Milky Way Grey e North Star Blue.

TCL 20L

TCL 20L è il modello base della gamma, ha uno schermo da 6,67 pollici e tecnologia di visualizzazione a polarizzazione circolare certificata da TÜV Rheinland. Grazie alla batteria a lunga durata da 5. 000mAh, i consumatori possono contare su due giorni di utilizzo lontano dal carica batteria. ricarica. È anche dotato di ricarica rapida ottimizzata dal sistema Smart Manager integrato, che offre una gestione ottimale delle prestazioni.

Sul fronte imaging c’è una fotocamera principale da 48 Megapixel f/2.0, coadiuvata da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da una macro da 2 Megapixel. C’è anche una fotocamera frontale da 16 Megapixel.

TCL 20L è equipaggiato con una memoria da 4 GB di Ram e 128 GB di archiviazione e supporta schede microSD fino a 1TB.

TCL 20L sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo di 199,90 euro nei colori Luna Blue e Eclipse Black.