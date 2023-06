Trapela OnePlus Nord 3, ecco i render e le specifiche

A due anni dall’uscita del precedente modello della serie, dei render di OnePlus Nord 3 hanno fatto capolino in rete. Si tratta di immagini dall’apparenza piuttosto ufficiale, pertanto è quasi certo che non mancherà molto all’annuncio.

Secondo i rumor, OnePlus Nord 3 (che arriverà in Europa) avrà uno schermo di 6,74 pollici con refresh rate di 120 Hz e chipset Dimensity 9000, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. Il comparto fotografico avrà tre lenti (64, 8 e 2 Megapixel), mentre la selfie cam sarà da 16 Megapixel. La batteria del dispositivo, poi, sarà di 5.000 mAh con ricarica cablata di 80 W.

Dalle immagini si possono vedere i colori, e per il momento ne conosciamo due: l’ormai classico verde, con in aggiunta un colore grigio più sobrio. OnePlus Nord 3 molto probabilmente non sarà disponibile in Germania, ma dovrebbe arrivare in tutti gli altri paesi europei (noi compresi). La data di uscita non è nota, ma non dovrebbe mancare molto.