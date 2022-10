Un modello del primo iPhone è stato venduto a 39.000 dollari

Il primo iPhone, presentato nel 2007 da Steve Jobs, sconvolse profondamente il mercato degli smartphone e, più in generale, delle nuove tecnologie. Alcune persone ritengono difficile valutare il valore di un tale oggetto storico. Questo senza contare una recente asta in cui è stato venduto per oltre 39.000 dollari.

Una cifra incredibile

Come spiega la CNBC, c’è qualcuno in giro per il mondo che ha pagato esattamente 39.339,60 dollari per un modello del primo iPhone ancora sigillato. Con il cambio attuale, questo equivale a poco meno di 39.900 euro.

Per fare un confronto, il primo iPhone lanciato negli Stati Uniti all’epoca per 599$, che oggi sarebbe di circa 850$ con l’inflazione. Quindici anni dopo, il modello così venduto vede il suo valore iniziale moltiplicato per oltre 50 volte.

LCG Auctions, che ha organizzato questa asta, non nasconde la propria soddisfazione. Il suo fondatore, Mark Montero, ha rilasciato un comunicato stampa. “ Ci aspettavamo che l’offerta per questo oggetto fosse riscaldata e non ci ha deluso poiché una manciata di collezionisti accaniti ed esperti ha aumentato il prezzo da poco più di 10.000$ di domenica pomeriggio a questo importo record di domenica sera.

Solo 8GB di archivazione

Questo iPhone, che è stato acquistato per oltre $ 39.000, si vantava di essere tenuto in “condizioni eccezionali” con etichette “integre” sotto il sigillo di plastica. Il dispositivo è stato presentato come nuovo di zecca.

Questo iPhone di prima generazione è stato venduto per una cifra a quattro cifre. Lo smartphone, tuttavia, ha solo uno schermo da 3,5 pollici, 8 GB di spazio di archiviazione o una fotocamera da 2 Megapixel. Siamo molto lontani dai suoi ultimi successori, l’iPhone 14 e l’ iPhone 14 Pro .