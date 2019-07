Valvole termostatiche intelligenti: la soluzione per rendere smart i termosifoni

Se fino a qualche anno fa la casa domotica era un sogno creato dai geni di Hollywood, oggi tutto è cambiato e perfino i termosifoni possono diventare smart.

Immagina di essere in grado di controllare la temperatura di ciascuna valvola di casa, individualmente e senza doverti spostare dal divano. Netatmo ha ideato la soluzione: le valvole termostatiche intelligenti. Queste si vanno a sostituire alle valvole esistenti sul radiatore rendendo tutto più…smart!

L’idea dell’azienda è quella di andare a prendere il controllo totale della casa e ovviare all’unico limite del proprio termostato intelligente per i comandi di riscaldamento da remoto: come faccio a regolare la temperatura di ogni singola stanza? Le valvole Netatmo sono più specifiche. Si collegano alla rete internet di casa e consentono di accendere o abbassare il termosifone in una determinata stanza. È possibile impostare orari diversi per il bagno, le camere da letto e altro ancora.

La società afferma che funziona con normali radiatori ad acqua calda, in particolare con quelli europei. Ancora più interessante, le valvole possono rilevare quando una finestra è aperta per smettere di riscaldare una stanza. Saranno poi raccolte informazioni sull’ambiente (ad esempio se ci sono persone nella stanza) per regolare la temperatura che sarà visualizzabile su un display e-ink in. Infine, è assicurato il supporto tramite Alexa, HomeKit e l’Assistente Google.

Prezzo e acquisto

Le valvole Netatmo sono vendute con un kit di Base composto da 2 valvole al prezzo di 199,99€ sul sito ufficiale.