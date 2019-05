Vodafone: disattivare le offerte gratis

In casa Vodafone Italia il listino prezzi si è leggermente alzato: ora per disattivare alcune offerte è necessario pagare 3 euro se la procedura viene effettuata attraverso il Servizio Clienti 190.

Sono già trascorsi due giorni da quando è stato inserito il costo di disattivazione per le opzioni Vodafone Happy Black, Vodafone Exclusive, Vodafone Rete Sicura e il servizio Chiamami e ReCall.

Se l’utente intende disattivare più di un servizio contemporaneamente il costo rimane sempre di 3 euro perché legato esclusivamente alla chiamata e non al numero delle operazioni richieste. In pratica, la tariffa verrà applicata direttamente sul credito residuo ed è riservata a tutti i clienti che scelgono di rivolgersi ai call center Vodafone. Un sovrapprezzo giustificato come costo di gestione della pratica.

Come disattivare gratuitamente le opzioni Vodafone senza pagare il costo di 3 euro

Le opzioni e i servizi di Vodafone Happy Black, Vodafone Exclusive, Vodafone Rete Sicura, Chiamami e ReCall possono essere disattivati gratuitamente senza chiamare il Servizio Clienti 190. Basta seguire queste due opzioni alternative per disattivare gratis: