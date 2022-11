Esselunga: al via i Black Days con sconti su cellulari, Tv, accessori e prodotti tech

È online il nuovo volantino Esselunga dedicato al Black Friday: si chiama Black Days e porta con sè un mare di offerte proprio in occasione della settimana che porterà al “venerdì nero”, giornata universalmente dedicata agli sconti.

Il volantino di Esselunga, ricco di promozioni, spazia dagli smartphone ai Tv, dai piccoli elettrodomestici agli auricolari Bluetooth true wireless, passando per smartwatch, giochi per la Playstation, videocamere di sicurezza e accessori hi-tech.

Qualche esempio: il Tv LG Oled da 48 pollici costa 649 euro, lo smartphone Xiaomi Redmi 9AT costa 85 euro; il cellulare Samsung A13 con memoria di archiviazione da 32 GB costa 129 euro, l’OPPO A76 169 euro, iPhone 11 da 128 GB 498 euro, iPhone 13 da 256 GB 899 euro.

Sul fronte degli auricolari le Airpods di Apple di seconda generazione (2019) sono vendute a 119 euro.

Ma ci sono anche alcuni articoli, come la videocamera di sicurezza EZVIZ CIC-B, la cuffia e la tastiera gaming di Acer che, per tutti i clienti in possesso della Fidaty Card, sono offerti con uno sconto del 50%.

La promozione del volantino Esselunga Black Days è valida fino al 30 novembre, come sempre fino a esaurimento scorte. Per consultare tutti i punti vendita aderenti potete visitare il sito dell’insegna milanese.