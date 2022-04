Da Esselunga il nuovo volantino multimediale a prezzi scontati

Esselunga ha lanciato il suo nuovo volantino dedicato ai prodotti di elettronica di comsumo. Il volantino Esselunga, chiamato per l’occasione “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici” racchiude in otto pagine alcune delle migliori offerte oggi in circolazione.

Fra i prodotti disponibili gli immancabili smartphone Android, gli accessori per il mobile e per il tempo libero, i TV e, ancora, asciugacapelli, forni a microonde, misuratori di pressione e dispositivi per la cura della persona.

Fra le promo, segnaliamo il Tv Android da 32 pollici Inno Hit a 159 euro e un Tv Led di LG da 55 pollici a 449 euro (con sistema operativo WebOS 5.0). Sul fronte smartphone il Samsung A22 5G è in vendita a 188 euro, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 298 euro e il Redmi Note 10 5G a 198 euro.

I forni a microonde partono da 79 euro, gli asciugacapelli da 34 euro.

Per leggere tutte le offerte del nuovo volantino Esselunga potete recarvi sul sito dell’insegna lombarda, QUI. Troverete inoltre anche la lista di tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa e dove potrete trovare i prodotti del volantino.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte fino al 16 aprile.