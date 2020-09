Esselunga propone un nuovo volantino multimediale, nel quale è possibile trovare un grande numero di prodotti a prezzi scontati. Lo «Speciale Multimediale ed Elettrodomestici» si articola in otto pagine e riguarda smartphone, accessori, TV, tempo libero, elettrodomestici e cura della persona.

Il volantino Esselunga è valido dal 3 al 12 settembre per prodotti acquistati nei negozi fisici. Ma attenzione, non tutti i punti vendita aderiscono all’iniziativa, per cui è bene sempre controllare sul sito dell’insegna, quali negozi dispongono delle offerte e degli sconti.

Qualche esempio? Xiaomi Redmi 9A a 98 euro, Samsung Galaxy A20e a 128 euro, Apple iPhone 11 da 64 GB a 679 euro, Huawei P30 Lite New Edition (256 GB) a 239 euro.

Sposandoci sugli accessori, le AirPods 2 (2019) costano 128 euro, il supporto per auto di Sbs 9,95 euro, mentre sul fronte delle Tv, il 43″ di Telefunken (una smart Tv) è venduto a 199 euro, mentre il 50″ Led di Samsung (smart Tv) costa a 369 euro.

E ancora, ci sono smartwatch, stampanti, mouse, microonde, frigoriferi, frullatori e scope elettriche, tutte in saldo. Una bella occasione per rinnovare il parco degli elettrodomestici di casa.

Come sempre il volantino Esselunga è valido fino a esaurimento scorte.