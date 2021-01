Smartphone, tablet e accessori per la mobilità, ma anche computer, laptop, Tv ed elettrodomestici. Il tutto coniugato in un volantino cartaceo e on-line. È la nuova offerta di Mediaworld, disponibile sul sito ufficiale dell’insegna, che è partita il 7 gennaio e durerà fino al 17 gennaio.

Il volantino Mediaworld promette sconti e la possibilità di pagare i prodotti a rate (fino a 20) con tasso zero.

Cover dedicata ad iPhone 12 da 128 GB, che si può portare a casa con uno sconto di 40 euro o in 20 rate da 47 euro ciascuna, e per il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lte a 239 euro (con sconto di 60 euro) o in venti rate da 11,95 euro.

Fra gli altri affari segnaliamo il Motorola E7 a 99 euro, il TCL 10 SE a 149 euro e OPPO A73 5G a 259 euro.

Per sfogliare il volantino Mediaworld Mobilemania potete navigare QUI.