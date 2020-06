Volantino Unieuro «Sconti d’estate». Oltre 300 prodotti in promozione

Arriva l’estate, e con lei il nuovo volantino Unieuro dedicato alla stagione più calda. “Unieuro Sconti d’estate” è infatti la nuova offerta dell’insegna di Forlì, che mette in vetrina oltre trecento prodotti con uno sconto che va dal 5 al 45%.

La selezione di articoli è grandissima e va dai cellulari ai Tv, dai notebook ai tablet, dalle lavatrici alle lavastoviglie. Insomma una scontistica che copre praticamente tutti i prodotti di elettronica di consumo che si possono trovare sugli scaffali di Unieuro.

Un’occasione per cambiare un prodotto della che magari è invecchiato o non funziona più troppo bene o per aggiornarlo con uno più moderno.

Al di à della promozione ciascun prodotto, anche a seconda del prezzo, gode di condizioni particolari, come la consegna gratuita (per tutti gli articoli sopra i 49 euro) o la possibilità di pagare a rate con tasso zero in dieci mesi. Presenti, naturalmente, anche diverse forme di estensioni di garanzia.

Il volantino Unieuro «Sconti d’Estate» è valido fino al 25 giugno.

Per passare in rassegna le oltre 300 proposte di Unieuro basta cliccare QUI.