Xbox Serie X: Microsoft esce allo scoperto e svela molti dettagli

Sono passati alcuni mesi da quando Microsoft ha annunciato l’imminente arrivo di Xbox Series X.

Il velo è stato tolto dal design squadrato e abbiamo dato un’occhiata ad alcune funzionalità tra cui i nuovi controller wireless e la compatibilità con i giochi dell’attuale console. Fino ad oggi, però, Microsoft non è entrata nel dettaglio spiegando cosa distingue la console di nuova generazione.

“Xbox Series X è la nostra console più veloce e potente di sempre, progettata per una generazione di console che ti mette al centro”, scrive Spencer. “Questo significa un’esperienza di gioco ad alta fedeltà racchiusa in un design silenzioso e audace, con la possibilità di scoprire migliaia di giochi in quattro generazioni”

La caratteristica principale è sicuramente il nuovo processore. Basato sull’architettura AMD Zen 2 e RDNA 2, Xbox afferma che il chip è in grado di offrire una potenza di elaborazione quattro volte superiore a quella di Xbox One. Il silicio offre 12 teraflop di prestazioni GPU: il doppio di Xbox One X e 8 volte quello originale di Xbox One. Altre caratteristiche degne di nota includono l’ombreggiatura a frequenza variabile per frame rate e risoluzione migliorati e DirectX Raytracing per una migliore illuminazione.

Quick Resume è fondamentalmente quello che sembra, permettendo ai giocatori di giocare su più giochi, esattamente da dove avevano interrotto. L’input dinamico della latenza mira a restituire un feed più reattivo dai controller, riducendo la latenza. Il video a 120 fps sarà supportato dalla console, insieme a HDMI 2.1, che passa automaticamente alla modalità di latenza più bassa per ridurre il ritardo del gioco.

Ulteriori informazioni sono state promesse nei “prossimi mesi” in attesa di conoscere le prossime mosse di Sony.