Xiaomi 12 confermato con il nuovo Soc Snapdragon 8 Gen 1

Per la prima volta Xiaomi parla del suo prossimo top di gamma, Xiaomi 12. Durante la Snapdragon Tech Summit in cui è stato annunciato il nuovo SoC premium Snapdragon 8 Gen 1, il fondatore e CEO di Xiaomi Lei Jun ha confermato l’esistenza dello smartphone e di questo nuovo processore Qualcomm.

Il video della produzione

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN — Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021

Per l’occasione Xiaomi ha condiviso un breve video dove possiamo vedere il montaggio del SoC all’interno di uno smartphone. Purtroppo, nessun dato è stato comunicato se non per la data di uscita fissata al 2022.

Quello che sappiamo sulla scheda tecnica

L’ufficializzazione del SoC permetterà anche di sapere qualcosa in più sulla scheda tecnica. Al momento, sappiamo che Xiaomi 12 beneficerà di una CPU Kryo con una frequenza di clock massima di 2.995 GHz e sarà equipaggiato con il nuovo Modem Snapdragon X65 per una velocità di 10 Gigabit in 5G.

Non mancherà poi tutta una parte di IA legata al gaming o ad esempio all’Always-on camera che permetterà di sbloccare il proprio smartphone con il viso anche quando è bloccato, o anche Hugging Face, che può analizzare un testo e darvi un breve riassunto prima che venga letto.