Xiaomi Watch Color: il nuovo smartwatch in vendita in Cina dal 3 gennaio

Dopo aver lanciato a novembre Mi Watch, il suo primo smartwatch a marchio “Mi”, Xiaomi ha svelato il nuovo Watch Color.

Poche, per il momento, le specifiche tecniche conosciute, dal momento che maggior dettagli e, soprattutto, il prezzo, dovrebbe essere comunicati il 3 gennaio, giorno in cui l’orologio andrà in vendita in Cina.



Dai teaser, tuttavia, sappiamo che Xiaomi Watch Color sarà dotato di un display circolare con una diagonale di 1,39 pollici e una risoluzione di 454 x 454 pixel. Supporterà tutte le funzionalità standard, tipiche dei moderni smartwatch, sarà ricco di funzioni dedicate al fitness e al wellness e integrerà un sensore per monitorare la frequenza cardiaca.

Non mancheranno, inoltre, l’accelerometro e il barometro. Lo smartwatch, secondo quanto trapelato, dovrebbe essere dotato di uno standard di protezione dai liquidi, che renderà possibile il suo utilizzo anche in acqua. Almeno così si deduce dalle immagini promozionali rilasciate dal suo produttore.

Uno dei principali punti di forza del dispositivo sarà la disponibilità di numerosi cinturini colorati che consentiranno agli utenti di abbinare l’orologio al proprio stile e ai propri abiti.

Xiaomi Watch Color dovrebbe arrivare in almeno tre colori con cassa in argento, oro e nero.