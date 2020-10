Apple: il nuovo MacBook con processore Silicon arriva a novembre

Apple sta per lanciare la sua nuova generazione di iPhone ma sembra esserci di più nell’Area 51 di Cupertino. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il mese prossimo l’azienda della Mela solleverà il sipario su un nuovo modello di Mac come parte di un evento dedicato.

In altre parole, un nuovo MacBook è proprio dietro l’angolo e sarà interessante vedere se il primo laptop con processore Apple Silicon personalizzato sarà un MacBook Pro o un MacBook Air.

Sappiamo da tempo che Apple aveva in programma di dotare i Mac del futuro di un proprio chip ma ci sono ancora alcune cose che non sappiamo. Tuttavia, se il rapporto di oggi si rivelasse vero, il primo Apple Mac sarebbe pronto per essere svelato.

Tuttavia, non c’è da aspettarsi che l’azienda approfitti dell’evento del 13 ottobre. La presentazione riguarderà l’iPhone e Apple svelerà quattro diversi modelli, incluso un nuovissimo iPhone 12 mini con uno schermo da 5,4 pollici.

I nuovi iPhone arriveranno sugli scaffali in date diverse, con l’iPhone 12 Pro Max in vendita all’inizio di novembre a causa della sospensione dell’attività negli stabilimenti gestiti da alcuni dei suoi partner durante l’epidemia.