Ecco i prezzi e le specifiche della serie Pixel 8 in arrivo prossimamente

Google sta per annunciare la serie Pixel 8: per la precisione, il grande giorno è il 4 ottobre. Oggi, in anticipo, sono emersi i prezzi dei dispositivi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, assieme ad alcune delle specifiche chiave dei due telefoni.

Il Pixel 8 partirà da £699/$699 e avrà 8 GB di RAM. Il Pixel 8 Pro invece costerà £999 nel Regno Unito ma soltanto $899 negli Stati Uniti con il suo nuovo schermo LTPO OLED. Tutta la serie includerà il servizio VPN by Google One senza costi aggiuntivi.

Le specifiche del modello base sono migliorate rispetto al predecessore, pur con alcune similitudini. Il grande cambiamento verrà dal chipset Tensor G3, dotato di una maggiore potenza di elaborazione. Anche il sensore dietro la fotocamera selfie cambierà, e ciò vale per entrambi gli smartphone.

Il Pixel 8 Pro introduce invece una nuova fotocamera ultrawide da 48 MP, che sostituirà il sensore da 12 MP del Pixel 7 Pro. Il colore principale sarà il blu, già visto in diverse immagini, e la terza fotocamera si troverà nel design ovale accanto alle altre due fotocamere.